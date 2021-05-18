«По Турции ведутся переговоры, приезжала турецкая делегация. По нашей информации, на этой неделе станет известно, когда российская инспекционная делегация отправится в Турцию для того, чтобы удостовериться в уровне безопасности отдыха для наших граждан. И, возможно, в конце мая будет какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с Турцией. На данный момент мы прогнозы делать не можем», — сказала она журналистам.

Как отметила Ломидзе, сами российские туристы с нетерпением ждут открытия Турции в июне.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки.

В понедельник по итогам переговоров вице-премьера Татьяны Голиковой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя российские власти решили направить в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидбезопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок.