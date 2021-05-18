«Мы провели исследование в первом квартале 2021 года, до 31 марта. Понаблюдали за продажами, в том числе бронированиями. И вот история, которая подтверждается всеми туроператорами: отели как внутри России, так и за рубежом категорий 4-5* раскупаются в первую очередь», — рассказала она на пресс-конференции.

По словам Ломидзе, средняя загрузка российских отелей на майские праздники 4-5* превышала среднюю загрузку гостиниц 3*. «Это самый востребованный продукт, та же самая ситуация наблюдается и летом», — уточнила она.

«Однако цены выросли, как на российский, так и на зарубежный продукт. Средняя стоимость значительно выше, чем была в 2019 и в 2018 году. Важный аспект: повышение цен не влияет на спрос, не происходит оттока туристов. Из этого мы делаем вывод, что наиболее активная аудитория – это обеспеченные туристы с доходом средним и выше среднего. Остальные туристы до последнего придерживают деньги и не так активно путешествуют», — сказала Ломидзе.

Она также отметила, что рост турпотока на российские курорты не привел к росту жалоб на качество отдыха. «Жалобы на несоответствие цены и качества были всегда. И сказать, что в этом году их стало больше — мы не можем. Также не можем утверждать, что есть положительная динамика в вопросе цена/качество. И инфраструктура, и сервис требуют совершенствования во многих регионах России», — заключила Ломидзе.