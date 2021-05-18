«Майские праздники прошли прекрасно: тот успех и взлет спроса никого уже не удивил, объемы продаж были достаточно существенные, особенно порадовали наши курорты: плюс 70% Крым и плюс 50% в среднем по всем курортам Краснодарского края. Это феноменальный успех в нынешних обстоятельствах. И можно сказать, что туристы остались довольными», — сказала она на пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, хитами продаж стали черноморские курорты, но позитивная динамика продаж была на майские праздники почти во всех регионах. «И в Приволжском федеральном округе, и в СЗФО, особенно Ленинградскую область хочется отметить, и в Сибири, и на Урале. Совершенно понятно, что туризм у нас переживает «бум». И мы надеемся, что летом сохранится такая же картина», — добавила она.

Среди потребительских тенденций, влияющих на картину летнего спроса, Ломидзе назвала нежелание туристов бронировать сильно вперед. «Туристы не готовы отказываться от путешествий в этой ковидной истории, но глубина продаж небольшая, максимум 2-3 недели. В 2019 году глубина была от 2-3 месяцев. Конечно, сейчас такой картины нет. Активно продаются и продавались май и июнь. Июль-август — динамика продаж снижается», — констатировала она.

«Опасения туристов обоснованы и понятны. Если мы говорим о зарубежных направлениях, они боятся внезапного закрытия стран и изменения эпидемиологической ситуации. Если говорить о внутренних курортах, то они опасаются каких-то всплесков, которые могут повлиять на отдых. Таким примером стала Ивановская область, которая 30 апреля ввела локальный локдаун», — заключила Ломидзе.