Законом (1048811-7) разрешается выдача обыкновенных туристических виз на срок до шести месяцев для граждан всех стран, вне зависимости от "принципа взаимности" — наличия аналогичной политики этих стран в отношении туристов из РФ.

Согласно ранее действовавшему порядку, иностранцы могли получить туристическую визу на срок до одного месяца, либо до шести месяцев на основе принципа взаимности.

Кроме того, документ предусматривает возможность замены необходимого для получения визы подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров подтверждением о бронировании гостиницы.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в ноябре 2020 года.