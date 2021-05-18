"В понедельник вечером самолет Airbus A321 молдавской компании Air Moldova получил повреждения в результате посадки в аэропорту "Домодедово". Никто из пассажиров не пострадал. Компания Air Moldova сообщила об инциденте Органу гражданской авиации и уведомила министерство экономики и инфраструктуры. В настоящее время проводится проверка для выяснения технического состояния самолета, который будут ремонтировать в аэропорту "Домодедово"", — отметила Бодоликэ.

Информация о происшествии с молдавским самолетом была опубликована в специализированных Telegram-каналах. Сообщается, что летевший из Кишинева в Москву борт 9U171 при сближении со взлетной полосой попал в сильный поток ветра (windshear) и не смог с первой попытки приземлиться. Он снова набрал высоту, совершил круг, после чего была произведена посадка. При этом из-за сильного ветра посадка была достаточно жесткой, в результате чего хвостовая часть самолета ударилась о взлетную полосу (tailstrike). Пассажиры были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.