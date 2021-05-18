Согласно расписанию, вылетать из Петербурга рейс будет в 12:35, приземляться на курорте — в 15:35. Из Геленджика в Петербург рейс будет отправляться в 13:40, прибывать в аэропорт Пулково — в 16:45.

Вместе с возобновлением рейсов в Петербург «Победа» увеличит частоту выполнения полетов из Геленджика в столичный аэропорт Внуково.

В этом летнем сезоне, в сравнении с прошлым годом, количество выполняемых рейсов из Геленджика в Петербург увеличится на 82%. Выполнять полеты будут «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и Smartavia. Ожидается, что в неделю перевозчики будут осуществлять до 20 рейсов в Петербург.