По данным исследования, практически каждый четвёртый россиянин не посещал музеи в течение последних двух лет, каждый пятый (21%) в последний раз был в музее в течение последнего года.

Согласно опросу, 8% россиян никогда не были в музее.

Что касается возможности посещать музеи онлайн, то почти каждый третий россиянин (30%) ничего об этом не знает, хорошо проинформированы об этом 29% сограждан, в общих чертах — 41% участников опроса, отмечают социологи.

Три четверти сограждан (75%) из тех, кто знает о возможности посещения музеев онлайн, ни разу не воспользовались этим, за последний год посещение музеев через интернет практиковали 18% россиян, показывают результаты исследования.

Всероссийский инициативный опрос был проведён 16 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.