"На Кадашевской набережной продолжаются работы по строительству нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи. В настоящее время на здании музейного комплекса ведутся фасадные работы, остекление, устройство наружных инженерных коммуникаций. Обновленная проектная документация с учетом уточненных конструктивных и технологических решений, а также требований по пожарной безопасности в ближайшее время пройдет государственную экспертизу", — отметил глава департамента Сергей Лёвкин.

Он уточнил, что этот значимый для города объект планируется к вводу в IV квартале 2023 года.

В состав музейного комплекса общей площадью около 35 тыс. кв. метров будут входить экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и научный фотоархив.

Как напомнили в департаменте, в настоящее время в Москве в перечне знаковых объектов находятся здания строительство или реставрация которых ведется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет инвесторских средств. Всего в перечне значится 71 объект в числе которых 35 федеральных и 36 инвестиционных. За период с 2011 по 2020 годы введены в эксплуатацию 33 объекта (13 федеральных и 20 инвестиционных). Еще 38 объектов (22 федеральных и 16 инвестиционных) — находятся в работе.