Он уточнил, что этот значимый для города объект планируется к вводу в IV квартале 2023 года.
В состав музейного комплекса общей площадью около 35 тыс. кв. метров будут входить экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства и научный фотоархив.
Как напомнили в департаменте, в настоящее время в Москве в перечне знаковых объектов находятся здания строительство или реставрация которых ведется как за счет средств федерального бюджета, так и за счет инвесторских средств. Всего в перечне значится 71 объект в числе которых 35 федеральных и 36 инвестиционных. За период с 2011 по 2020 годы введены в эксплуатацию 33 объекта (13 федеральных и 20 инвестиционных). Еще 38 объектов (22 федеральных и 16 инвестиционных) — находятся в работе.