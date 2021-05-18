"Гибель белого медведя показала, что сотрудниками зоопарка принимаются недостаточные меры, направленные на обеспечение безопасности животных, недопущение попадания инородных предметов в вольер к животным, а также пресечение нарушений правил поведения и общественного порядка на территории зоопарка, совершаемых посетителями", — говорится в сообщении.

В представлении ведомство потребовало у директора зоопарка устранить выявленные нарушения.

Отмечается также, что, согласно экспертизе, медведь скончался в результате кровоизлияния в мозг.

"Комплекс морфологических изменений характерен для онкологического процесса в печени. Кроме того, при патологоанатомическом вскрытии в полости желудка животного обнаружен мяч", — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, белый медведь Умка, который жил в зоопарке Екатеринбурга с 1998 года, скончался 20 апреля. Предполагалось, что причиной смерти животного стал детский мячик, брошенный посетителями в вольер, — медведь проглотил его и не смог с ним справиться, из-за чего предмет остался в его желудке.

После смерти животного природоохранная прокуратура организовала проверку.