Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, посетителям покажут шедевры из Национальной галереи Умбрии.

"Около 40 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства XIII — начала XV века иллюстрируют развитие художественных школ Центральной Италии. В российских музеях подобные произведения редки, поэтому совместный проект двух музеев — Государственного Эрмитажа и Национальной галереи Умбрии — имеет исключительное значение", — отмечают в музее.

Петербуржцы увидят уникальные алтари и предметы светского искусства. В таком значительном составе они еще не покидали стен музея и не выезжали далеко за пределы Перуджи.