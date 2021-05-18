Завершение строительства 7 сектора автодороги протяженностью 1,3 км планируется в начале осени.

"Данный участок дороги ведет к участку компании "Даймонд Форчун", где будет построен гостинично-развлекательный комплекс "Imperial", и к свободному участку №24, который доступен для инвесторов", — сказал исполнительный директор АО "КРПК" Игорь Трофимов, слова которого приведены в сообщении.

Строительство 8 сектора автодороги протяженностью 967 метров начнется в 2021 году и завершится в 2022 году.

Этот участок будет стыковаться с 6 сектором дороги, который на данный момент уже построен и располагается возле действующего казино "Шамбала" и озера Черепашье.

Всего на территории игорной зоны "Приморье" проектом планировки территории предусмотрено 10 секторов автодороги общей протяжённостью почти 12,4 км.

Строительство объектов инфраструктуры ведётся за счёт государственных средств как мера поддержки для инвесторов. На сегодняшний день выполнено более 50% работ по строительству дорожной инфраструктуры.

Реализация проекта ИРКЗ "Приморье" началась в 2012 году. В настоящий момент на территории курорта осуществляют строительство крупные международные и российские инвесторы, среди которых NagaCorp Ltd. (Камбоджа), Summit Ascent Holdings Ltd/SunCity Group Holdings Ltd (Китай), НАО "Шамбала" (Россия). Общий объем инвестиций на данном этапе составил 16,5 млрд рублей.