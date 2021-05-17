"На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций. За неделю — почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения", — сказал Беглов в эфире "Радио России".

Губернатор Петербурга также отметил важность вакцинации, указав на распространение по Европе индийского штамма коронавируса.

"В Петербурге мы привили почти 620 тысяч человек. Запасов вакцины в городе достаточно, чтобы прививать всех желающих. Особенно хочу обратить внимание на необходимость прививки всех, кто отправляется на лето в отпуск или на дачи. Поход в прививочный кабинет перед отъездом должен стать нормой", — считает Беглов.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Петербурге развернут почти 460 коек для больных с COVID-19 в течение ближайших дней.