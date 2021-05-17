«В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановке регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня 2021 года: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата», — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении портала «Интерфакс-Туризм».

Как отмечается в документе, дополнительно для авиабилетов на стоке SU/555, содержащих рейсы в/из Турции в указанный период, разрешается переоформление на любой другой маршрут, в том числе на рейсы SU из Шереметьево (Москва-Стамбул-Москва) по вторникам и пятницам по правилам примененных тарифов с доплатой разницы стоимости (если она есть), но без штрафов.

Также пассажиры могут оформить вынужденный возврат в случае отказа от перевозки в связи с эпидемиологической ситуацией.

Как напомнили в «Аэрофлоте», для авиабилетов и услуг, первоначально оформленных до 1 мая 2020 года, сохраняется «прежний порядок немонетарного возврата и переоформления».

В свою очередь, источник в авиационной отрасли подтвердил порталу «Интерфакс-Туризм» получение телеграммы от авиакомпании.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией, туроператорам запрещено продавать туда путевки.

В понедельник в Москву вместе с делегацией прибыл министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой для переговоров с российскими властями о возобновлении авиасообщения.