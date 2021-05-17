"Правительство Великобритании 17 мая 2021 года опубликовало правила для пассажиров в период пандемии COVID-19, которые представляют собой четкий и доступный источник информации для путешественников, в нем излагаются их права и обязанности во время путешествий этим летом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В частности, в этих правилах пассажирам объясняется, что в случае, если их перелет или круиз отменили, они имеют законное право на полное возмещение расходов. При этом, в документе пассажирам напоминают, что у них "нет права на возмещение убытков в случае, если какие-либо изменения ограничений или рекомендаций влияют на планы поездок, но не приводят к отмене бронирования".

В правилах говорится, что туристические компании должны уведомлять потребителей о своих стандартах и политике по обеспечению их безопасности. Это означает, что туристов необходимо проинформировать о "надлежащем виде сертификата о вакцинации, о подходящих прививках и исключениях" в соответствии с местом назначения.

Более того, туроператор должен предоставить информацию о том, какие ограничения в конкретной области могут повлиять на планы путешествующих.

К сообщению прилагается полный текст правил для путешествующих.

Министр авиации Великобритании Роберт Кортс в свою очередь напомнил общественности, что этим летом путешествия будут отличаться от поездок ранее. Кроме того, по его словам, "ожидаются более длительные досмотры на границах с целью защиты общественного здоровья".

"Если этим летом вы направляетесь за границу, то вам необходимо быть в курсе, что путешествия будут другими, и подготовиться к этому соответствующим образом", — приводят в сообщении слова Кортса.

"Мы разработали правила для пассажиров в период COVID-19 именно для того, чтобы определить меры, которые пассажирам следует принять во внимание", — подчеркнул Кортс.

Документ опубликовали на фоне разрешения властей Великобритании с сегодняшнего дня начать возобновление международных путешествий для отдыха в "зеленый" список стран, в который включены Португалия, Сингапур, Исландия и другие. Отмечается, что британцам не следует путешествовать в страны, включенные в "желтый" список.

В сообщении отмечается, что ограничения на международное передвижение "официальное пересмотрят 28 июня 2021 года с учетом внутренней и международной ситуации в сфере здравоохранения".

Ранее британские СМИ сообщали, что с понедельника в Англии, Уэльсе и ряде районов Шотландии отменили значительную часть ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. В частности, заработали кинотеатры, музеи и спортивные объекты.

Кроме того, власти разрешили возобновить работу пабам, ресторанам и кафе, размещенным в помещениях, которые ранее в некоторых частях Великобритании оставались закрытыми. Однако в зависимости от региона продолжают действовать некоторые ограничения.

Смягчение ограничений в Северной Ирландии ожидается после 24 мая.

В Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. инфицированных скончались. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.