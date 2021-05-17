Соответствующий указ размещен в понедельник.

"Присвоить международному аэропорту Ульяновск (Баратаевка) имя Н.М.Карамзина", — говорится в документе.

На сайте аэропорта сообщается, что аэропорт Ульяновск (Баратаевка) расположен в 9 км от Ульяновска, в населенном пункте Баратаевка.

Десять лет назад распоряжением губернатора Ульяновской области аэропорту уже было присвоено имя Карамзина, но официального утверждения не было. Прошлой осенью Общественная палата региона проводила голосование по поводу присвоения имен великих земляков важным географическим объектам, и более 1,6 тыс. ульяновцев поддержали инициативу о присвоении имени писателя авиагавани.

Николай Михайлович Карамзин (1766 — 1826 гг.) — писатель, крупнейший литератор эпохи сентиментализма. Создатель "Истории государства Российского" — одного из первых фундаментальных трудов по истории России.

По одной из версий, воспитывался в Симбирске (в настоящее время — Ульяновск — ИФ).

В Ульяновске установлен памятник Карамзину, в его честь названы сквер и библиотека.