По ее словам, вскоре начнется подготовка рабочих чертежей музея. Он будет тематически созвучен музею "Государевы потехи", который действует в Петергофе, но которому не хватает площадей, считает Кальницкая.
"У нас не вошла охота, не вошли балы, мы долго спорили, является ли государевой потехой адюльтер — в конечном итоге решили, что да, является", — сказала директор.
По ее словам, по посещаемости Ораниенбаум догоняет Петергоф: в последние выходные последний посетили порядка 10 тысяч человек в день, а первый — 8 тысяч.
"Это для Ораниенбаума цифра огромная", — считает Кальницкая.
Она рассчитывает, что полностью реставрация ключевых объектов Ораниенбаума будет завершена к середине 2023 года. Речь идет о Меншиковском дворце, Картинном доме, Каменной зале, Катальной горке, Китайском дворце и Китайской кухне. "Это все будет работать в нормальном режиме с новыми экспозициями", — сообщила Кальницкая.
Комплекс Катальной горки был построен архитектором Антонио Ринальди в 1762-1774 годах. Он состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение Катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная — для катания и боковые — для подъема колясочек.