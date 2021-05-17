С отреставрированных фасадом Катальной горки уже сняты леса, идет внутренняя отделка. "Мы надеемся к будущему году открыть второй этаж, и внизу в большом подвальном, цокольном этаже Катальной горки уже создается концепция музея "Государевы потехи-2", — сказала Кальницкая на пресс-конференции в "Интерфаксе" в понедельник.

По ее словам, вскоре начнется подготовка рабочих чертежей музея. Он будет тематически созвучен музею "Государевы потехи", который действует в Петергофе, но которому не хватает площадей, считает Кальницкая.

"У нас не вошла охота, не вошли балы, мы долго спорили, является ли государевой потехой адюльтер — в конечном итоге решили, что да, является", — сказала директор.

По ее словам, по посещаемости Ораниенбаум догоняет Петергоф: в последние выходные последний посетили порядка 10 тысяч человек в день, а первый — 8 тысяч.

"Это для Ораниенбаума цифра огромная", — считает Кальницкая.

Она рассчитывает, что полностью реставрация ключевых объектов Ораниенбаума будет завершена к середине 2023 года. Речь идет о Меншиковском дворце, Картинном доме, Каменной зале, Катальной горке, Китайском дворце и Китайской кухне. "Это все будет работать в нормальном режиме с новыми экспозициями", — сообщила Кальницкая.

Комплекс Катальной горки был построен архитектором Антонио Ринальди в 1762-1774 годах. Он состоял из павильона, скатов и крытых галерей-колоннад протяженностью 532 метра. Спусковая площадка располагалась на высоте 20 метров. Сложное инженерно-техническое сооружение Катальных гор имело один прямой и три волнообразных деревянных ската, высота которых последовательно уменьшалась и преодолевалась за счет инерции, а также три колеи: центральная — для катания и боковые — для подъема колясочек.