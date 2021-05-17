"Авария произошла около 20.30 в районе Кумафшары. Автомобиль, ехавший из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле. После сообщения очевидцев к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, пожарной части и жандармерии. В ходе проверки, проведенной медработниками, было установлено, что один из четырех украинцев умер. Три человека, которым была оказана первая помощь, были доставлены в государственную больницу г. Аджипамям. Несмотря на все усилия врачей, одного из получивших лечение раненых спасти не удалось", — пишет издание

В издании уточнили, что 27-летний Попов скончался на месте происшествия, а в больнице скончалась 28-летняя Пришко. Кроме них в автомобиле находились еще двое украинских туристов, Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко, которые вместе с погибшими приехали в Турцию на отдых. Они в настоящее время продолжают лечение. "Стало известно, что существует угроза для жизни пострадавшей Анастасии Несеренко, она отправлена в университет Памуккале", — пишет издание.