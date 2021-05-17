«Правительству РФ: обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей, а также представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в срок до 1 ноября 2021 года», — говорится в поручении президента, опубликованного на сайте Кремля.

Кроме того, Кабмину поручено в срок до 1 августа «предусмотреть в рамках подготовки национального проекта по развитию туризма комплекс мер, направленных на создание инфраструктуры, необходимой для организации межрегиональных туристских походов». Ответственным за выполнение указаний президента РФ назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Также президент потребовал от Роспотребнадзора до 15 июня принять меры по реализации летней оздоровительной кампании для детей с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. В конце марта Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей в летних лагерях, находящихся за пределами регионов их проживания и увеличил максимальное число детей в отрядах до 75%.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году. Правительство выделит на программу 5 млрд рублей, что позволит получить льготные путевки в лагеря 357 тысячам детей.

Как сообщали ранее в Ростуризме, программа возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря будет запущена до конца мая.