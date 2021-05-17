Так, 15 мая спасатели разыскали двух 21-летних туристок из Иваново, заблудившихся в Ахштырском ущелье, а в горно-лесной местности Адлерского района кинологи нашли пропавшего мужчину. В этот же день спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО эвакуировали с отрога горы Ачишхо молодую пару — 25-летнего жителя Карачаево-Черкесии и 26-летнюю сочинку.

Кроме того, из района рекреационного объекта "Орлиные скалы" эвакуировали перевернувшегося на квадроцикле 33-летнего жителя Липецкой области. Его доставили в больницу с переломами ребер и левого коленного сустава, травмой левой руки и позвоночника.

"Тем, кто пострадал, оказана первая медицинская помощь", — подчеркивается в сообщении.