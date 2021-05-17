В понедельник авиакомпания сообщила, что в июле число ее ежедневных рейсов в США увеличится более чем на 400 по сравнению с июнем. В результате количество ежедневных рейсов достигнет 80% от уровня июля 2019 года, и график полетов в Штатах, таким образом, станет самым загруженным с начала пандемии коронавируса.

В United отмечают, что бронирование авиабилетов на летний сезон в этом году превышает уровень 2020 года на 214%.

Компания также увеличивает число рейсов в страны Европы, открывающие свои границы для туристов. В частности, она добавит четыре дополнительных рейса в неделю в хорватский Дубровник и увеличит вместимость самолетов на рейсах в Афины.

Акции United теряют в цене 1,5% в начале торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 26%.