"Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети Facebook будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ", — сообщила дипмиссия на своей странице в фейсбуке.

Ранее в понедельник генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своей главы Эми Сторроу. "Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. (...) Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", — цитировало Сторроу диппредставительство в соцсетях.

Находящиеся в здании генконсульства США в Екатеринбурге сотрудники полиции сообщили "Интерфаксу", что диппредставительство закрылось.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что диппредставительство приостановило свою работу на неопределенный срок, а его американские сотрудники покинут страну до 19 мая.