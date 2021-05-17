Ожидается, что циклон достигнет западного штата Гуджарат к вечеру понедельника, скорость порывов ветра будет достигать 175 км/ч. В штате прекращена вакцинация от коронавируса, спасатели проводят работы по эвакуации сотен тысяч человек.

Между тем, в Мумбаи до 20:00 по местному времени закрыли аэропорт из-за погодных условий.

Южные штаты Индии уже оказались затронуты непогодой, более 100 населенных пунктов пострадали, шесть человек погибли. В некоторых районах затоплены дороги, повалены деревья.

В сообщения отмечается, что властям, таким образом, предстоит в ближайшие дни одновременно ликвидировать последствия стихийного бедствия и — продолжать борьбу против вспышки COVID-19.

В последние несколько недель в Индии складывается напряженная ситуация из-за высоко показателя заболеваемости коронавирусом. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Индия занимает второе место по числу диагностированных случаев коронавируса в мире. Всего в стране с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 24,9 млн заражений.