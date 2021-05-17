«Министр здравоохранения Константинос Иоанну по итогам правительственного заседания заявил, что с 17 мая на Кипре будут ослаблены антикоронавирусные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, а пропуск SafePass больше не потребуется туристам и местным жителям, которые хотят заниматься активным отдыхом», — пишет издание.

Как отмечает издание, власти перенесли время наступления комендантского часа с 23:00 до полночи.

Пропуск SafePass (или Coronapass), подтверждающий отсутствие у человека коронавируса, не будет требоваться для посещения летних веранд в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом.

Между тем, пропуск останется обязательным для лиц в возрасте от 12 лет и старше для посещения всех закрытых общественных мест, таких, как торговые центры, театры, кинотеатры, отели, культовые сооружения, а также конференции и выставки. В свою очередь, Кипрская ассоциация владельцев центров отдыха (Pasika) призывает к открытию зон отдыха внутри помещений раньше, чем 1 июня.

«Внедрение SafePass обеспечивает нам дополнительную безопасность, особенно в помещениях, где должны собираться люди», — пояснил глава Минздрава.

Также с 17 мая открываются парки развлечений и игровые площадки.

Кроме того, 10 июня начнут работу ночные клубы в соответствии с дорожной картой и протоколом здравоохранения, которые будут окончательно согласованы в ближайшие дни. На свадьбах, крещениях, похоронах и конференциях, а также в казино разрешено находиться не более 200 человек при условии, что все люди будут сидеть и загрузка объекта не превышает 30% его площади.

Как сообщает Cyprus Mail, введенный властями Кипра пропуск SafePass пришел на смену старому механизму получения допуска на прогулку по смс – ее отменили 10 мая. Для оформления SafePass нужно либо предоставить сертификат вакцинации (обе прививки), либо справку о перенесенном COVID-19 за последние полгода, либо справку с результатом ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа.

Кипр объявил о готовности принимать российских туристов еще 1 апреля, гражданам РФ не нужно соблюдать карантин. Необходимо сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира. Вакцинированным туристам с 10 мая тест не нужен, только сертификат вакцинации (в том числе «Спутник V»).

Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

В настоящее время между Россией и Кипром осуществляются грузопассажирские рейсы, чартерного авиасообщения нет.