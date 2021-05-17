"Мы рады объявить, что парижский Диснейленд откроет свои двери с 17 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что для обеспечения безопасности посетителей на территории парка будут действовать строгие санитарные меры.

Отель Disney's Hotel New York, работающий при парижском парке, начнет принимать гостей с 21 июня, бронирование номеров будет доступно с 18 мая.

Диснейленд во французской столице был закрыт для посетителей с 30 октября 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. В апреле на его территории открыли центр по вакцинации населения.

За время пандемии во Франции выявили свыше 5,8 млн случаев заражения коронавирусом, около 107 тыс. из них имели летальный исход.