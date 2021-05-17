Бронзовые композиции, выполненные скульпторами Полиной и Василием Горбуновыми, созданы для квеста "А у нас в Рязани — грибы с глазами!". В настоящее время они уже установлены на Лыбедском бульваре, площади Ленина и около библиотеки им. Есенина. В ближайшее время они появятся также на Театральной площади и Почтовой улице.

Городской квест пригласит жителей Рязани и туристов пройтись по историческому центру в поисках небольших фигурок в виде грибов.

"Каждый гриб неповторим и имеет свою историю и свой характер. Гриб-мудрец, гриб-коробейник, мужичок-боровичок, влюбленная пара и грибная команда демонстрируют мудрость рязанцев, их гостеприимство, трудолюбие, преданность и устремленность в будущее", — отмечает пресс-служба.

Отправившись на поиски грибов, участники квеста будут знакомиться с городом, его историей и культурой. А при встрече с главными героями смогут услышать интересный рассказ и загадать желание.

Для участников разработан презентационный буклет, карта-маршрут, аудиогид. Рядом с грибами будет прикреплен QR-код, перенаправляющий жителей и гостей города в группу ВКонтакте и Instagram "Узнай Рязань".

Городской квест "А у нас в Рязани — грибы с глазами!" добавится к списку достопримечательностей Рязани уже в этом году.