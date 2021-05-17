Городской квест пригласит жителей Рязани и туристов пройтись по историческому центру в поисках небольших фигурок в виде грибов.
"Каждый гриб неповторим и имеет свою историю и свой характер. Гриб-мудрец, гриб-коробейник, мужичок-боровичок, влюбленная пара и грибная команда демонстрируют мудрость рязанцев, их гостеприимство, трудолюбие, преданность и устремленность в будущее", — отмечает пресс-служба.
Отправившись на поиски грибов, участники квеста будут знакомиться с городом, его историей и культурой. А при встрече с главными героями смогут услышать интересный рассказ и загадать желание.
Для участников разработан презентационный буклет, карта-маршрут, аудиогид. Рядом с грибами будет прикреплен QR-код, перенаправляющий жителей и гостей города в группу ВКонтакте и Instagram "Узнай Рязань".
Городской квест "А у нас в Рязани — грибы с глазами!" добавится к списку достопримечательностей Рязани уже в этом году.