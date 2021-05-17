«Air Serbia в мае увеличила частоту полетов из Белграда в Москву до семи рейсов в неделю. В июне возобновит полеты еще по двум направлениям – из Краснодара 4 июня и из Санкт-Петербурга 8 июня. Кроме этого, 4 июня авиакомпания начнет совершать полеты из нового для нее российского направления – Ростова-на-Дону, с двумя рейсами в неделю», — говорится в сообщении.

Благодаря рейсам Air Serbia из Ростова-на-Дону жителям региона станут доступны удобные стыковки с такими городами, как Афины, Бухарест, Стамбул, Ларнака, Лондон, Любляна, Тиват, Париж, Подгорица, Прага, Сараево, Скопье, Салоники, Тирана и Цюрих.