Полеты будут осуществляться дважды в неделю на Airbus A320neo — по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Иркутска — в 05:40 местного времени, прилет в аэропорт Краснодара — в 07:30. Обратный рейс вылетает в 08:25 и приземляется в Иркутске в 19:40.

Перевозчик уточняет, что в настоящее время у него есть еще два рейса из Иркутска на юг России — в Сочи и Симферополь.

Кроме того сейчас по маршруту Иркутск- Краснодар летают "Уральские авиалинии".

S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (снижение на 31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.