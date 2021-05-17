"Снега на высочайшей горе Европы достаточно, чтобы подготовить для гостей качественные трассы. Для катания открыта зона от станции канатной дороги "Гара-Баши" на высоте 3 тыс. 847 м до станции "Старый Кругозор" на высоте 3 тыс. метров. Общая протяженность доступных трасс — почти 10 км", — говорится в сообщении.

Ранее анонсировалось, что горнолыжный сезон будет закрыт 16 мая. Теперь администрация курорта отмечает, что точная дата окончания сезона пока неизвестна и будет зависеть от погоды.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье", он насчитывает около 15 км трасс различной сложности и семь подъемников.