В Англии открылись отели, хостелы. Разрешено проведение свадеб и различных приемов, но с участием не более 30 человек.
В Шотландии, за исключением Глазго и округа Мори, в местах отдыха разрешено продавать алкоголь только до 22:30 по местному времени, в мероприятиях в помещениях могут участвовать до 100 человек, на открытом воздухе — до 250.
В Уэльсе бары, рестораны и кафе вновь принимают посетителей в помещениях. До 30 человек могут участвовать в организованных мероприятиях, в случае проведение на улице — до 50 человек.
Смягчение ограничений в Северной Ирландии ожидается после 24 мая.
Однако местные власти призывают британцев к осторожности, несмотря на смягчение ограничений.
За время пандемии в Великобритании выявили более 4,4 млн случаев COVID-19, около 127 тыс. человек скончались впоследствии заражения этой инфекцией. В стране проводится масштабная кампания по вакцинации населения от коронавируса.