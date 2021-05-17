«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны, вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация», — сказал он во время совещания с вице-премьерами.

В Казани 11 мая девятнадцатилетний студент Ильназ Галявиев открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семеро детей и двое взрослых, еще 24 человека получили ранения. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве, виновнику грозит пожизненное лишение свободы.