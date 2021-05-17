С января по март самым популярным направлением для путешествий была Турция, ее посетили 320,3 тыс. российских туристов, это на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года (202,5 тыс.). Второе место заняли ОАЭ – 85,3 тыс. россиян. В топ-5 также вошли Танзания (66,2 тыс. туристов), Мальдивы (33,3 тыс.) и Куба (16,7 тыс. путешественников).

В десятке оказались Египет (10,2 тыс.), Армения (3,8 тыс.), США (3,75 тыс.), Сербия (2,6 тыс.) и Германия (2,3 тыс.).

Всего в первом квартале 2021 года за границу со всеми целями выехали 2,6 млн граждан РФ. В этой категории самым востребованным направлением для поездок стала Абхазия (789,3 тыс.), на втором месте Турция (468,9 тыс.). Следом идут Украина (316,3 тыс.), Казахстан (122,3 тыс.) и ОАЭ (115,8 тыс.).

В первую десятку также вошли Финляндия, Танзания, Южная Осетия, Киргизия и Армения.