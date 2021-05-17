Как заявил на брифинге глава оперативного штаба Георгий Гибрадзе, так называемый "комендантский час" отныне будет действовать с 23:00 вместо 21:00.

Время его окончания не изменилось и осталось 5:00.

Также Гибрадзе сообщил, что по решению совета уже на этой неделе ресторанам будет позволено обслуживать посетителей в субботние и воскресные дни, но только на открытом воздухе.

Ранее кафе и рестораны в Грузии могли работать лишь в будние дни и до 21:00 вечера.

По данным Минздрава Грузии, в стране за последние 24 часа зафиксировано 504 новых случая заражения COVID-19, скончались 27 человек.

С начала пандемии в Грузии подтверждено 330 тыс. 879 случаев заражения, скончались 4 тыс. 469 человек.