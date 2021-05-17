Ранее Blackstone уже повышала цену предложения до 12,35 с первоначальных 11,85 австралийских долларов за акцию. Доля Blackstone в Crown в данный момент составляет 9,99%.

"Совет директоров единогласно решил, что пересмотренное предложение недооценивает Crown и не отвечает интересам акционеров компании", — говорится в пресс-релизе оператора казино.

Blackstone выдвинула предложение о покупке Crown в марте — вскоре после того как власти оказались выдать компании лицензию на работу ее основного казино в Сиднее на фоне подозрений в отмывании денег, пишет Barron's.

В Crown также сообщили, что изучают еще одно предложение о покупке — со стороны австралийского оператора казино Star Entertainment Group. В результате слияния двух представителей отрасли может быть образована группа стоимостью 12 млрд австралийских долларов. Сделка может стать предметом тщательной проверки австралийских регуляторов, отмечает Barron's.