«Я считаю обучение капитанов судов и гидов очень важным направлением для сохранения нашей уникальной природы. Они должны знать, на каком расстоянии можно туристам наблюдать за животными, не нанося морским млекопитающим вреда. Сами туристы тоже должны понимать значимость этих мест и лишний раз не беспокоить животных, и эту информацию до них нужно донести. Если Кроноцкий заповедник готов взять на себя такую функцию, то мы поможем в организации этой работы», — сказал глава Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания на тему морского экотуризма, которое прошло в правительстве региона.

Так он поддержал инициативу представителей ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», выразивших озабоченность сохранением биоразнообразия в регионе в связи с ростом турпотока. «В последние годы наблюдается значительный рост числа туристов, посещающих морские экскурсии, а также судов и туроператоров, предоставляющих такие услуги. Основная рекреационная нагрузка приходится на акваторию восточного побережья Камчатки, в первую очередь Авачинского залива», — сказала замначальника научного отдела заповедника Нина Ким.

Она отметила, что воды восточной Камчатки являются важным местообитанием для краснокнижных животных: калана, сивуча, антура и многих видов китообразных.

«Ключевыми объектами для демонстрации туристам сейчас являются сивучи, косатки, горбатые киты. Основные предсказуемые места концентрации животных – районы крупных мысов (Шипунский, Опасный, Крутой, Кекурный, Пирамидный), где находятся места охоты косаток, залежка сивучей на мысе Кекурном, лежбище сивуча на камне Козлова (Кроноцкий заповедник), районы нагула серого кита в бухте Ольга и бухте Вестник (Кроноцкий заповедник)», — рассказала она.

По словам Ким, массовое «потребительское» развитие туризма неминуемо приведет к ухудшению условий обитания морских млекопитающих и нарушению локальных экосистем, благодаря существованию которых и развивается экотуризм.

«Альтернативой этому является контролируемое развитие, обеспечивающее защиту объектов интереса морского туризма, переход от туров по наблюдению за морскими млекопитающими к турам по наблюдению за морской природой. Такой подход обеспечит формирование более высокого качественного уровня экотуризма и его устойчивое развитие”, — сказала Нина Ким.

Она предложила регулярно проводить обучение капитанов туристических судов и гидов, в том числе правилам наблюдения за морскими млекопитающими, а также выпустить буклеты и разместить информационные стенды, которые будут обучать жителей и гостей региона поведению на морских экскурсиях, сообщать о том, как хрупка морская экосистема и как важно её беречь.