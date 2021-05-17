"Музей Островского — это памятник истории и культуры федерального уровня. Он хранит бесценные экспонаты, рассказывающие жителям и гостям курорта о жизни писателя, для которого город Сочи стал второй родиной. Мы пригласим лучших экспертов и специалистов отрасли для полного обследования здания. Они проработают план необходимых работ и выберут наиболее оптимальное решение для реконструкции дома-музея", — сказал журналистам мэр Сочи Алексей Копайгородский в понедельник.

По его словам, последний раз капитальный ремонт дома проводился в 1980 году. В 2004 году за счет федерального бюджета были отремонтированы подпорные стены.

В настоящее время на фасаде здания и внутри имеются повреждения и трещины, которые со временем могут привести к его разрушению.

В свою очередь пресс-служба администрации Сочи напоминает, что литературно-мемориальный музей посвящен человеку с уникальной судьбой.

"Потеряв зрение и возможность двигаться, Николая Островский нашел в себе силы стать писателем. Его роман "Как закалялась сталь" приобрел мировую известность в 30-е годы прошлого века и востребован до сих пор. Дом-музей с архитектурной точки зрения интересен не только как один из редких для советских времен примеров дачного строительства, но и как бережно сохраняемая иллюстрация быта 1930-х годов. Сочинская библиотека писателя насчитывает более двух тысяч книг и журналов, которые собирались им в последние годы жизни", — отметил сотрудник пресс-службы.

Первый раз Николай Островский прибыл в Сочи в июне 1928 года для лечения в санатории "Мацеста". Красота сочинской природы и явное улучшение здоровья после принятия лечебных ванн заставило его задержаться на курорте более, чем на год. Первую часть знаменитого романа Николай Алексеевич написал в Москве, а вторую — в Сочи.

В 2022 году в Сочи будут отмечать 85-летний юбилей со дня открытия дома-музея Николая Островского.