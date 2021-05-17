Запрет на поездки за рубеж действовал в стране больше года.

Чтобы отправиться за границу, нужно будет показать в аэропорту статус о вакцинации в специальном правительством мобильном приложении Tawakkalna. Однако по возвращении в Саудовскую Аравию путешественникам, несмотря на вакцинацию, будет необходимо сдать тест на COVID-19.

Совершать международные поездки разрешат также тем, кто недавно перенес инфекцию и имеет соответствующее медицинское заключение, а также лицам младше 18 лет, оформившим страховку.

При этом, авиасообщение с рядом стран саудовские власти пока не разрешили, среди них — Йемен, Турция и Индия.

В Саудовской Аравии вакцинацию как минимум первой дозой уже прошли около 11,5 млн человек.

За время пандемии в стране выявили свыше 430 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 7,1 тыс. из них имели летальный исход.