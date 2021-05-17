Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

"Это направление уникальное и будет доступно только пассажирам Red Wings", — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты по данному маршруту субсидирует Свердловская и Челябинская области.

Red Wings специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках, в парке компании — 24 лайнера: 15 Airbus 320/321, семь российских ближнемагистральных Superjet 100 и два дальнемагистральных Boeing 777. Базовые аэропорты авиакомпании: "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Пулково" (Санкт-Петербург), "Баландино" (Челябинск) и "Жуковский".