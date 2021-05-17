Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали убыток в среднем на уровне 1,04 млрд евро.
Скорректированный убыток после вычета налогов (показатель, на который компания обращает основное внимание) в прошлом фингоду составил 815,4 млн евро против прибыли в 1 млрд евро годом ранее. В апреле Ryanair оценивала годовой убыток в диапазоне 800-850 млн евро.
Доналоговый убыток составил 1,11 млрд евро по сравнению с прибылью в 670,3 млн евро.
Выручка рухнула до 1,64 млрд евро с 8,49 млрд евро. Средний прогноз экспертов находился на отметке 1,63 млрд евро.
Загруженность рейсов в прошлом фингоду упала до 71% по сравнению с 95% в 2020 фингоду.
Ryanair рассчитывает на отложенный спрос и восстановление интереса к путешествиям во втором полугодии этого года, говорится в сообщении. Доковидных объемов перевозок авиакомпания планирует достичь летом 2022 года.
Котировки акций Ryanair в ходе торгов в понедельник в Лондоне растут на 0,7%. За последние три месяца капитализация авиакомпании выросла более чем на 8% и составляет примерно 19,1 млрд евро.