Общее число прибытий иностранных граждан с января по март 2021 года оказалось на 66% ниже, чем за тот же период прошлого года. Число прибытий с целью туризма упало на 95%: с 322,8 тыс. путешественников в первом квартале 2020 года до 13,35 тыс. в 2021.

Чаще всего Россию в 2021 году посещали граждане Украины – 786,4 тыс. – вдвое меньше, чем в январе-марте прошлого года. В топ-5 также вошли Казахстан – 239,84 тыс., Абхазия – 138,9 тыс., Киргизия – 128,3 тыс. и Армения – 86,9 тыс. Во вторую пятерку попали Таджикистан, Турция, Филиппины, Азербайджан и Белоруссия.

С целью туризма больше всего гостей приехало из Турции – 4,9 тыс., на втором месте Куба – 3,15 тыс., на третьем — Сербия, откуда прибыла тысяча путешественников. В первую пятерку также вошли ОАЭ – 944 человека и Индия (563). Завершили топ-10 Южная Корея, Казахстан, Армения, Швейцария и Туркмения.