"Какая-то часть (американских сотрудников диппредставительства — ИФ) сегодня уедет, какая-то часть завтра, 19-го мая их уже в стране не будет", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.

Ранее в понедельник Генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своего главы Эми Сторроу.

"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. (...) Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", — цитировало Сторроу диппредставительство в соцсетях.

Находящиеся в здании Генконсульства США в Екатеринбурге сотрудники полиции сообщили "Интерфаксу", что диппредставительство закрылось.

Ранее также сообщалось со ссылкой на американские СМИ, что прежняя американская администрация уведомила Конгресс о намерении закрыть два оставшихся генеральных консульства США в России.

Госдеп тогда заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.