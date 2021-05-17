"Интерфакс" не располагает официальными комментариями в связи с данной информацией.
Ранее в понедельник Генконсульство США в Екатеринбурге опубликовало прощальное обращение своего главы Эми Сторроу.
"Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. (...) Надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами", — цитировало Сторроу диппредставительство в соцсетях.
Находящиеся в здании Генконсульства США в Екатеринбурге сотрудники полиции сообщили "Интерфаксу", что диппредставительство закрылось.
Ранее также сообщалось со ссылкой на американские СМИ, что прежняя американская администрация уведомила Конгресс о намерении закрыть два оставшихся генеральных консульства США в России.
Госдеп тогда заявил законодателям, что навсегда закроет генконсульство во Владивостоке и временно приостановит работу дипведомства в Екатеринбурге.