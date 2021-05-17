Как сообщается на сайте парка, принадлежащего Walt Disney Co., ношение масок остается обязательным на аттракционах, в помещениях, а также в транспорте.

Ранее Disney World разрешил посетителям снимать маски, если они фотографировались на улице и при этом соблюдали социальную дистанцию, отмечает MarketWatch. До этого маску было разрешено снимать только во время приема пищи в ресторанах или в специально отведенных зонах.

На прошлой неделе Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили, что вакцинированные от коронавируса больше не обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в большинстве общественных мест.

Ранее парк Universal Orlando Resort, принадлежащий Comcast Corp., также отменил обязательное ношение масок.