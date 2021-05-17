"В океанариуме ведется внутреннее расследование по факту происшедшего. В опубликованном отрывке видео нет того, что предшествовало действиям тренера. В период гона животные нередко проявляют агрессию по отношению друг к другу, вплоть до нанесения травм", — сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.

Тренер сказал, что его действия были направлены "на переключение внимания агрессивной особи, в том числе с использованием техники запрыгивания на животное".

Белухи в результате действий тренера не получили повреждений, добавила она.

Видеоролик разместило агентство PrimaMedia, автор поста утверждает, что он снят в начале мая в Приморском океанариуме. На кадрах видно, что тренер несколько раз ударяет двух белух, рядом в бассейне плавают еще два дельфина.

Прокуратура также намерена провести проверку после появления этого видео.

"Будут проверены условия содержания животных в океанариуме", — сообщила "Интерфаксу" представитель прокуратуры Приморского края.

Приморский океанариум, расположенный на острове Русский во Владивостоке, в начале сентября 2016 года открылся для посетителей. Экспозиционный корпус построен в виде раковины, общая площадь этого здания — около 35 тыс. кв. метров. Общий объем воды в Приморском океанариуме составляет около 25 тыс. тонн.