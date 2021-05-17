В сравнении с апрелем 2020 года, когда внутренние и зарубежные рейсы из РФ были ограничены из-за COVID-19, пассажиропоток вырос почти в 10 раз.

Группа "Аэрофлот" в апреле сократила перевозки примерно на 35% в сравнении с апрелем 2019-го, до 3 млн пассажиров (без учета перевозок покинувшей группу "Авроры"), следует из данных Росавиации. В частности, авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 1,37 млн пассажиров, "Победа" — 1 млн пассажиров, "Россия" — 636 тыс. пассажиров. В апреле 2020-го вся группа перевезла 229 тыс. человек.