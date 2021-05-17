Новый терминал предназначен для обслуживания пассажиров внутренних линий, он планируется трехэтажным, площадью 18 тыс. кв. метров, с телетрапами.

Сотрудник "Аэрокузбасса" не назвал стоимость объекта, пояснив, что она будет известна только после того, как будет готов проект. По его словам, к выполнению предшествующих проектным геологических и геодезических работ уже приступили.

Как сообщалось, о планах строительства нового терминала было заявлено еще весной 2020 года, однако компания столкнулась со сложностями в части привлечения средств на реализацию проекта.

Представитель "Аэрокузбасса" в пятницу заверил, что к настоящему времени инвестор найден, однако не назвал его. "Это крупные игроки, в том числе в аэропортовой деятельности, построили целый ряд аэропортов", — сказал он и при этом опроверг предположение "Интерфакса", что речь идет о холдинге "Новапорт" Романа Троценко.

В свою очередь источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что инвестором строительства является АО "Эра групп". Он подтвердил, что точный объем инвестиций в проект пока неизвестен. "Если ориентироваться на строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта Кемерово, то стоимость нового аэропорта Новокузнецка составит порядка 3-5 млрд рублей", — добавил источник.

Как сообщалось, контракт на строительство терминала площадью 12 тыс. кв. метров в аэропорту Кемерово за 2,8 млрд рублей получила строительная компания ООО "ЛимакМаращстрой" (Нижегородская область, входит в турецкую Limak Group).

Сообщалось также, что аэропорт Новокузнецка в I квартале увеличил пассажиропоток в 2,5 раза — до 150,49 тыс. человек — за счет турпотока на горнолыжный курорт Шерегеш.