"За нерабочую неделю 3-9 мая оборот санаторно-курортных организаций Москвы вырос на 31,8% в сравнении с предыдущей неделей и составил 492,1 млн рублей", — сказал Ефимов.

Он отметил, что в прошлом году в апреле-июне московские санатории и дома отдыха не размещали туристов и работали, главным образом, с врачами столичных больниц и гражданами, отправленными на карантин после возвращения из-за рубежа. В первый месяц пандемических ограничений, в апреле 2020 года, обороты отрасли упали более чем на 30%. Несмотря на это, во второй половине года отрасль начала восстанавливаться.

"Во втором полугодии прошлого года оборот санаторно-курортной сферы достиг 13,5 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода 2019 года на 1,4%", — подчеркнул заммэра.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов рассказал "Интерфаксу", что также увеличились обороты столичных турагентств.

"Общая выручка туристических агентств, работающих на внутренний и выездной туризм по предоплате, с 26 по 30 апреля выросла на 14,4% по сравнению с предыдущей неделей и составила 7,4 млрд рублей", — отметил Пуртов.

Он добавил, что поддержку росту оборотов столичных турагентств, санаториев и домов отдыха оказала программа туристического кэшбэка — госпрограмма субсидирования туризма и отдыха в России. Эта программа будет действовать до конца года, что окажет дополнительную стимулирующую поддержку туристической отрасли.