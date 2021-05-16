Пройти вакцинацию только в случае, если это станет единственной возможностью выехать за границу, готовы 20% россиян, среди сограждан в возрасте до 34 лет такую позицию занимают 26% респондентов,

Исследование показало, что российские мужчины, чаще, чем женщины, заявляют о готовности привиться ради поездок за границу — 21% и 18% респондентов соответственно.

В любом случае не хотят делать себе прививку от коронавируса 42% россиян, среди сограждан в возрасте 35-44 лет таких оказалось 46%.

По данным опроса, 18% россиян планируют сделать прививку в любом случае, среди сограждан в возрасте от 45 лет — почти каждый четвертый (24%). Чаще всех готовность пройти вакцинацию проявляют респонденты с доходом от 80 тыс. рублей в месяц, отмечают в SuperJob.ru.

Не определились по поводу вакцинации 20% россиян.

Опрос был проведен 13-14 мая 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, не делавших прививку от коронавируса, в 406 населенных пунктах, во всех федеральных округах.