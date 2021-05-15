"Семеро сотрудников МЧС продолжают поиски в горах и движутся к месту, где остался российский турист. Они уже перешли гору Дзыхуа. До места, где предположительно находится Ульянов, остается около 30 километров. Погода в последние дни установилась хорошая, но выпавший накануне снег существенно усложняет движение поисково-спасательной группы", — сообщил представитель пресс-службы МЧС.

Как сообщалось, днем 12 мая в МЧС поступила информация о том, что туристическая группа из семи человек пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь. Россияне передали ориентировочные координаты места его нахождения, однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии результатов не дал. Остальные шестеро туристов доставлены спасателями в Сухум.

Группа состояла из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.