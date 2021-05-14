Согласно материалам закупки, услуги должны быть оказаны с момента подписания договора (конкретная дата не уточняется) до конца 2023 года. За наземное обслуживание в Хургаде компания готова заплатить до $22 млн, в Шарм-эль-Шейхе — до $20,9 млн.

Рейсы будут обслуживать самолеты Boeing 747 и 737, следует из материалов.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путина и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты будет принято во второй половине мая, сообщал правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекции.