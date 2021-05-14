"Оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой принято решение об открытии с 25 мая на взаимной основе авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией", — сообщили журналистам в оперштабе в пятницу.

Там уточнили, что авиасообщение с Исландией по маршруту Москва — Рейкьявик будет осуществляться два раза в неделю.

С Мальтой по маршруту Москва — Валлетта полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Три рейса в неделю будут летать в Мексику по направлению Москва — Канкун.

Также по три рейса в неделю разрешено открыть в Португалию по маршруту Москва — Лиссабон.

Авиасообщение с Саудовской Аравией будет осуществляться из Москвы (три раза в неделю в Джидду), из Грозного и Махачкалы (по одному рейсу в неделю из этих городов в Джидду).

Кроме того, оперштабом в пятницу принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с Южной Кореей: Владивосток — Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю.

Авиасообщение с Финляндией увеличивается до семи рейсов в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также по семь рейсов в неделю будет с 25 мая осуществляться по маршрутам Москва — Токио и Владивосток — Токио, один рейс в Токио возобновляется из Южно-Сахалинска.

Помимо этого, штаб принял решение возобновить с 25 мая перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ "с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований".