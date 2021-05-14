«С 30 апреля по 10 мая пассажиропоток составил более 810 тыс. человек – из них почти 88% путешественников выбрали российские города. На внутренних воздушных линиях аэропорт Домодедово в этом году обслужил 716 тыс. пассажиров, что почти на 50% выше аналогичного периода 2019 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, самыми популярными городами для поездок стали Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург. Пассажиропоток на этих направлениях составил 282 тыс. человек, это на 66% больше, чем в майские выходные 2019 года.

На международных рейсах на майских праздниках было обслужено почти 100 тыс. пассажиров. Наиболее популярными направлениями стали Дубай, Каир, Франкфурт, Ереван и Ларнака.